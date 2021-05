Taxista que arrecadou R$ 100 mil para pagar imóvel morre de infarto

O taxista Jaime Gomes de Oliveira, de 59 anos, que durante cinco meses morou dentro do seu táxi por não ter dinheiro para pagar o aluguel de um imóvel, morreu vítima de um infarto no domingo (16), em São Paulo.

A história do taxista ganhou repercussão em agosto no ano passado, época em que uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para ajudar o profissional foi realizada. A campanha arrecadou R$ 120 mil.

Com o início da pandemia, em março de 2020, o taxista viu as corridas diminuírem bruscamente. O profissional também precisou enfrentar a morte da mãe e a venda do imóvel onde a família morava. Sem poder pagar aluguel ou um hotel para pernoitar, a alternativa encontrada por Jaime foi passar as noites no automóvel.

Foi durante uma corrida que a bióloga Mariana Monteiro Carvalho, 26, ficou sabendo das dificuldades que o taxista enfrentava. No dia 22 de agosto, Mariana seguia para a casa do namorado no táxi do Jaime quando ficou sabendo da situação do motorista. O homem relatou que havia cinco meses que ele fazia do táxi a sua casa.

Comovida com a situação, Mariana deu início a uma rede de solidariedade. Inicialmente a ideia era repassar o contato telefônico do motorista em grupos de moradores do bairro para que eles pudessem solicitar o serviço do taxista e, assim, ajudá-lo a aumentar a renda. Ao perceber que as dificuldades de Jaime iam além de um lugar para morar, Mariana acionou a sua rede de amigos, arrecadando dinheiro para o motorista ao compartilhar sua história.

Uma vaquinha virtual também foi criada para ajudar o taxista. Em cinco dias, a campanha que tinha o objetivo de arrecadar R$ 65 mil, havia batido à meta. Ao final da campanha R$ 120 mil foram arrecadados.

(Com informações UOL Notícias)