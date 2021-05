Suspeitos de latrocínio são presos próximo a fronteira

Dois rapazes de 21 e 23 anos foram presos nesta terça-feira (4) suspeitos de latrocínio que vitimou Alexandre Moura de Campos, de 18 anos, em Corumbá – distante a 427 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na madrugada do dia 23 de abril e a vítima morreu no hospital dois dias depois.

Conforme o site Diário Corumbaense, os suspeitos foram presos na região central de Corumbá, quando câmeras de segurança conseguiram fazer a identificação da dupla.

A polícia conseguiu as imagens de momentos antes da dupla praticar o crime. A partir daí, foi traçado o caminho feito pelos suspeitos e uma câmera de segurança com boa resolução conseguiu captar as características da moto usada pelos bandidos.

Inicialmente o veículo não pode ser identificado por testemunhas, já que os suspeitos usaram uma sacola para tampar a placa, dificultando as investigações. O rapaz de 21 anos foi ouvido na segunda-feira (3) e liberado, mas depois foi expedido mandado de prisão contra ele e o comparsa. No momento em que foi detido, o suspeito de 21 anos já estava de malas prontas para fugir.

A motocicleta usada no crime também foi apreendida.

Caso

Em depoimento, o rapaz de 23 anos relatou que estaria na garupa e foi o autor do tiro que vitimou Alexandre, enquanto o mais novo pilotava a moto. Em relato, eles contaram que a intenção do roubo era juntar dinheiro para comprar roupas.

A dupla rodava pela cidade com a moto quando viu os dois jovens parados, sendo que Alexandre estava de costas para a rua.

Ao ouvir o anúncio do assalto, a vítima teria feito movimento brusco, quando o garupa atirou e atingiu a cabeça de Alexandre. O rapaz de 21 anos confessou que o celular da vítima foi roubado, mas o fato ainda é investigado.

A dupla responderá por latrocínio, roubo seguido de morte.

A arma usada no crime não foi apreendida, mas segundo a dupla teria sido emprestada para o crime. (com informações do DN)