Suspeito de ter estuprado mulher no bairro Vida Nova confessa o crime e é preso

O suspeito de ter estuprado e agredido uma mulher na última noite em Campo Grande, acaba de ser preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (24). Segundo informações preliminares, o autor foi encontrado se escondendo numa escola abandonada na região do bairro Jardim Vida Nova.

De acordo com o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o autor confessou o crime e foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), para responder os crimes de estupro, ameaça e agressão contra as duas vítimas.

Entenda o caso

Uma mulher, de 54 anos, foi estuprada e mantida amarrada por um homem, armado com uma faca, que invadiu a residência da vítima na noite de quarta-feira (23). O abusador só foi embora às 5h da manhã desta quinta-feira (24), quando uma vizinha ouviu barulhos na casa localizada na rua Maratá, região do bairro Vida Nova, extremo norte de Campo Grande.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)