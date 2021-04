Suspeito de tentar matar idoso é preso pela Polícia Civil

Os policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande prendeu nesta terça-feira (20) o suspeito de tentar matar um idoso de 61 anos. O caso era investigado pela Polícia Civil de Bonito, que recebeu apoio dos policiais da Capital para realizar a captura.

Segundo informações, o crime aconteceu dia 23 de março de 2021, data em que o autor usou uma chave de fenda para ferir gravemente a cabeça da vítima antes de fugir do local. Os investigadores descubriram que, antes do crime, a vítima iria testemunhar em uma outra investigação contra o suspeito e por causa disso o homem vinha lhe ameaçando e tentado atear fogo em sua residência.

O delegado que preside as investigações, Gustavo Henriques Barros, representou pela prisão temporária do suspeito e a Polícia Civil de Bonito vinha monitorando-o desde que ele fugiu da cidade no dia do crime. O investigado será indiciado pelo crime de homicídio qualificado quando cometido para assegurar a ocultação de outro crime na forma tentada.

(Com informações do repórter Itamar Buzzata)