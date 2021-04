Suspeito de matar homem com 20 facadas é preso no interior

Em ação conjunta, policiais do SIG (Serviço de Investigações Gerais) de Dourados e de Naviraí prenderam ontem (26) o suspeito de matar Rogerio Figueiredo Loureiro, de 33 anos, encontrado morto na manhã desta segunda-feira com pelo menos 20 perfurações de faca em uma quitinete no jardim Maracanã.

Conforme o site Dourados Agora, Leo Ribeiro do Nascimento, de 26 anos, foi localizado em Naviraí, cidade onde mora. Ele estava com a moto e documentos de Rogério.

De acordo com o delegado Erasmo Cubas, chefe do SIG em Dourados, Leo chegou na cidade na madrugada de sábado. Ele teria se apresentado a amigos de Rogério como namorado da vítima.

No domingo houve um encontro na casa da vítima, onde todos consumiram bebida alcoólica. Amigos disseram ao delegado que em um determinado horário todos foram embora, ficando Rogério e Leo na casa.

Outras testemunhas informaram que entre 18h e 19h de domingo houve barulhos na quitinete, entrando em silêncio posteriormente. A polícia acredita que Rogério pode ter sido morto neste intervalo.

Em coletiva à imprensa na noite desta segunda-feira, o delegado Erasmo Cubas disse que, primeiramente, Leo negou autoria do crime, contudo acabou confessando. O motivo não foi revelado, mas segundo o delegado, Leo teria sido pressionado em “questões pessoais”, o motivando a praticar o crime.

A hipótese é a de que não haja uma terceira pessoa envolvida no crime. Para o delegado, não há evidência, até o momento, que Leo tinha o interesse de roubar a moto da vítima. O caso continua sendo investigado e o acusado deve responder por homicídio. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)