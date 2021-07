Ladrão de bicicletas avança contra policiais com uma faca e leva tiro no braço

Flagrado em dois furtos de bicicletas nesta semana, um homem foi baleado no braço após partir para cima de policiais militares com uma faca, na noite de quinta-feira (1), em Três Lagoas – 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo JP News, a Polícia Militar investigava a região e fazia rondas no bairro Paranapunga, quando viu o homem saindo de uma boca de fumo. Na sequência, o suspeito foi seguido e acabou cercado por um policial militar.

No momento da abordagem, o suspeito puxou uma faca de 15 centímetros e partiu para cima do agentes e precisou ser contido por um disparo de pistola .40. Após ser atingido no braço, o rapaz largou a faca e se entregou ao ver o reforço do Getam (Grupo Especial Tático com Motos).

Após passar por consulta médica e receber alta, ele será levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde prestará depoimento, passará por exames de corpo de delito e será autuado por tentativa de homicídio, desobediência, além dos furtos qualificados que o mesmo foi flagrado por câmeras de circuito interno.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)