Suspeito de atear fogo na casa da ex-mulher está foragido

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) divulgou imagens na tarde desta terça-feira (15) para ajudar na localização de um homem de 31 anos que está foragido. Ele é suspeito de incendiar a casa da ex-companheira, localizada no bairro Vila Aimoré, em Campo Grande.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Joilce Ramos, investigações apontam que o homem está foragido na região dos municípios de Corguinho e Rochedo.

A delegada disponibilizou um número por onde podem ser feitas denúncias que ajudem a localizar o suspeito que está com mandado de prisão em aberto. O contato é (67) 99273-6024.

Entenda o caso

O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (10) quando o suspeito incendiou a casa da ex-mulher após não aceitar o fim do relacionamento. No momento do incêndio, a mulher não estava na residência.