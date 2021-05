Surfe: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira fazem a semifinal brasileira na Austrália

Na última vez que se encontraram, na final da segunda etapa da WSL de 2021, em Newcastle (AUS), Ítalo Ferreira saiu com a vitória e o título da etapa, chegando a assumir a liderança do Ranking mundial temporariamente. Agora, após a vitória em Narrabeen (AUS), Gabriel Medina assumiu o primeiro lugar do Ranking Mundial, com 28,920 pontos, e Ítalo está na segunda colocação, com 24,150 pontos.