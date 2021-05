Subjuv oferta curso gratuito de desenvolvimento de aplicativos para jovens

A Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude em parceria com o Senac-MS está com inscrições abertas para o curso online ”Desenvolvimento de Aplicativos Móveis para Multiplataforma com Xamarim Forms”.

Ao todo, são ofertadas 40 vagas destinadas a jovens dos municípios de Campo Grande, Aquidauana, Naviraí, Corumbá, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste e Terenos. Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos, ter ensino fundamental completo e possuir conhecimento em lógica de programação

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de maio no link: http://www.cursos.ms.gov.br/Subjuv . Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3316-9141.

O programa Capacita Juventude, desenvolvido em parceria com o Senac-MS desde o início do ano, já qualificou aproximadamente 200 jovens segundo o Subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal.

“Nosso objetivo com esses cursos é mostrar para os jovens que apesar desse momento difícil, por causa da pandemia, eles não estavam desamparados. E sim usando o momento de distanciamento social para buscar a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Esse primeiro termo de cooperação foi apenas o primeiro passo para futuras parcerias com o Senac”. (com assessoria)