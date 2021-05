Sua mãe merece um presente especial

O Dia das Mães é uma data muito especial. Por isso, nada melhor que dar um presente mais do que surpreendente para fazer ela feliz. O presente especial dessa data tão importante é aquele em que você deposita todo o seu amor e gratidão para a mulher que te deu a vida. Entretanto, nem sempre é fácil presentear alguém por quem sentimos tanto carinho. Por isso, separamos diversas ideias para te ajudar escolher o presente de última hora para a pessoa que sempre cuidou de você!

Valores até R$ 30

Havaianas Flat – R$ 19,99

Modelo clássico da Havaianas, o chinelo é daqueles que vai bem em todos os lugares. Com looks despojados, na praia, na piscina e até mesmo na correria do dia a dia. A versão flat faz as vezes de rasteirinha e é a cara da mãe prática. O chinelo está disponível em várias cores.

Caneca I’m The Queen, da TokStok – R$ 22,90

Divertida e bem-humorada, a linha transforma qualquer ambiente da casa em um verdadeiro cenário real. Ou seja, tudo bem à altura da sua mãe! A caneca ainda pode ser indispensável nos dias frios, com um belíssimo chá inglês para a mamãe.

Meia sapatilha, da Puket – R$ 29,90

Nos dias mais frios, nada melhor do que deixar o pé da sua mãe beeeem quentinho! A meia sapatilha sem costura é produzida com algodão macio e se ajusta ao pé. Além disso, o antiderrapante tem aroma de morango.

Óleo bifásico corporal, da Natura – R$ 29,90

O óleo bifásico corporal de Tododia Cereja e Avelã tem óleo de linhaça, enriquecido em ômegas 3 e 6 na composição. Por isso, estimula a reestruturação da pele, por meio de uma hidratação intensa. É o toque final para o momento de autocuidado da sua mãe!

Brinco dourado circular, da Renner – R$ 29,90

Para as mães mais básicas, a sugestão é um par de brincos pequeno. Dourado e em formato circular, a opção da Renner é para dar um up no look materno. Quem tem criança pequena também pode usar o acessório sem riscos para as orelhas.

Valores até R$ 50

Necessaire da Havaianas – R$ 44,90

Da praia à piscina ou dentro da bolsa, a nécessaire Havaianas tem o tamanho ideal para carregar itens indispensáveis a uma mãe, como o celular e os documentos. De silicone, é fácil de limpar, resistente à água e protege os itens de um possível vazamento dentro da bolsa.

Lip, Please! Batom cor e nutrição, da Quem disse, Berenice? – R$ 45,90

O Lip, Please! Batom cor e nutrição é um batom com alta pigmentação que nutre seus lábios enquanto colore. Além de garantir 24 horas de hidratação, ele devolve a aparência saudável da pele e tem quatro tons. O batom é vegano!

Livro Minha História – Um Diário Para Encontrar A Sua Voz, da Saraiva – R$ 47,90

O best-seller baseado em memórias de Michelle Obama, apresenta uma íntima e inspiradora introdução escrita pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Além de 150 perguntas inspiradoras e citações que ajudarão sua mãe se descobrir e redescobrir a própria história. A edição vem moderna, com capa dura, acabamento hot stamping cobreado e fitilho.

Blusa básica em malha de algodão, da Hering – R$ 49,99

A aposta da vez é mergulhar em si mesmo para trazer a sua melhor versão. A peça possui modelagem box, que é mais quadrada e curta. Elaborada em malha de algodão, a blusa tem gola redonda e as clássicas listras, mas, desta vez, coloridas!

Pote Lacreme, da Cacau Show – R$ 49,90

Sua mãe é uma chocólatra assumida? Se sim, esse é o presente ideal. As trufas de chocolate ao leite vêm em um belo pote colecionável, com efeito prata em holográfico. Ou seja, é um presente dois em um: sua mãe come o chocolate e reutiliza a embalagem.

Valores acima de R$ 100

Carteira vermelha de couro, da Le Postiche – R$ 119,99

Confeccionada em couro de alta qualidade, a carteira classe é uma ótima opção para agregar facilidade no dia a dia. Com toque moderno e sofisticado, o acessório tem vários compartimentos, o que permite mais organização para sua mãe.

Kit fragrância Capim-Limão Tangerina, da L’Occitane Au Brésil – R$ 137,70

Para as mamães que gostam de um aroma mais cítrico, a opção é um kit da L’Occitane Au Brésil de Capim-Limão Tangerina. O kit tem uma deo colônia e um sabonete perfumado, em uma caixa bem bonita.

Combo Nativa Spa Rosé, de O Boticário – R$ 139,70

Uma linha criada a partir da combinação de extratos das rosas Damascena, Bourbaniana, Mosqueta e Branca, o combo conta com shampoo, condicionador e óleo precioso multibenefícios. É uma alquimia para deixar sua mãe com os cabelos sedosos e cheirosos.

Tênis ZZ Play Laranja, da Arezzo – R$ 159,90

Para as mães que não abrem mão do conforto, o tênis de amarrar ZZ Play é uma boa pedida. Se sua mãe for daquelas bem despojadas, ela vai adorar a cor laranja. O modelo tem solado baixo, com biqueira e frente texturizadas. Com certeza, o look da sua mãe vai ganhar um toque fun.

Bolsa Bucket Risco Marrom, da Santa Lolla – R$ 199,90

Feita em material tecnológico, a bolsa bucket é daquelas versáteis: vai do trabalho ao fim de semana com a família sem fazer feio. Com espaço interno grande, a bolsa tem duas opções de alça: uma menor com aplicação e tachas e também a transversal, que é removível.

Valores acima de R$ 200

Bandeja laptop dobrável, da Imaginarium – R$ 239,90

Sua mãe está fazendo home office? Então, a bandeja é tudo que ela precisa para trabalhar com conforto! O item é ideal para quem adora trabalhar no sofá e tem cinco níveis de altura. Além disso, pode ser usada como bandeja para um café da manhã na cama. #ficaadica

Paleta de sombras Art Library, da MAC – R$ 319

Se a sua mãe não sai de casa sem uma make bem caprichada, o presente que não pode faltar é a nova paleta de sombras da MAC. Desenvolvida por artistas MAC Pro, a Art Library tem 12 cores chiques e aquecidas.

Anel amor para sempre, da Pandora – R$ 339

De prata de lei, o anel da Pandora é daqueles presentes que sua mãe vai carregar sempre. Ricamente trabalhado, o anel tem um estilo delicado, com faixa de corações acabados à mão. É o melhor do estilo romântico e pode ser usado sozinho ou em camadas com outros anéis.

Óculos de sol Ralph Lauren, da Oculum – R$ 580

As mães antenadas não podem abrir mão dos óculos como acessório no dia a dia. A dica é: óculos bicolores, com lentes marrom degradê – também em alta. Apesar de ser básico, o modelo é multifuncional e pode acompanhar a mamãe em todas as atividades do dia.

Bota cano curto com tachas, da Schutz – R$ 790

Conforto e estilo podem andar juntos, sim! As botas mais pesadas vêm com tudo neste inverno. Com solado elevado e impactantes fivelas, a bota de couro garante personalidade ao look. O calçado tem cano curto, o que garante ainda mais versatilidade.

Bruna Marques