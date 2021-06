SOZINHA: Especialista de Campo Grande orienta mulheres para se empoderarem

A especialista em Direito Constitucional, Tarsilla Franccesca, criou um projeto para orientar a população sobre os próprios direitos, principalmente focado em empoderar as mulheres. Ela é a única pessoa de Campo Grande a ser aluna do I Curso de Formação de Lideranças Femininas da ong mundial WDN (Women’s Democracy Network). Seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é sobre a Casa da Mulher Brasileira.

“Esse curso de lideranças é algo fantástico e inovador, tem um grupo seleto do Brasil e de Angola também. As professoras são do mundo todo. É tudo muito lindo”, explica. Desde que participou do Fórum da ONU, Tarsilla assumiu mais firme a missão de detalhar sobre os direitos das mulheres.

Para Tarsilla é realmente a concretização daquilo que acredita: a luta em prol dos direitos das mulheres. “Que elas se sintam capazes e amparadas para sair de qualquer ciclo de violência. É muito difícil. As mulheres são muito julgadas e questionadas sobre o motivo de não saírem deste ciclo vicioso que é a violência doméstica. A sociedade cobra muito isso. Por isso, cada vez mais eu procuro estudar para ajudar de alguma forma as mulheres a saírem deste ciclo”, explica a advogada..

retorno

Por meio das redes digitais e do círculo social dela, o trabalho tem tido resultado com um respostas imediatas e d e grande gratidão. “Recentemente ajudei uma família onde uma mulher estava bem desamparada. O agressor estava foragido e voltou para a casa onde acabou capturado pela polícia. A família ficou muito agradecida. Então, a gente tenta resgatar essas mulheres desse ciclo de violência mesmo que passam. Utilizo do meu conhecimento Jurídico e faço meu papel de cidadã”, pontua Tarsilla.

Para ela, o trabalho que se propôs a fazer sozinha é uma experiência maravilhosa. “É algo que vem crescendo ao longo dos anos e cada vez mais tento me aperfeiçoar. o Fórum da Onu foi transcendental para mim e fiz uma série de lives só com mulheres cada uma de um setor para enaltecer este empoderamento. O curso também é muito bacana para formação de lideranças femininas. Em Campo Grande sou só eu e tem mais duas no Estado. As mulheres que participam têm o mesmo objetivo de dar vez e voz para a mulher e damos apoio umas às outras.