SORRIA: Dupla é presa após ser filmada tentando roubar moto

Um homem tentava roubar uma moto quando foi surpreendido por três pessoas. Elas o flagraram ainda pelas câmeras. Uma delas, policial militar de folga, iniciou a perseguição acionando seus colegas de trabalho. Na imagem gravada em dois ângulos diferentes, é possível ver o homem de capacete tentando destravar uma motocicleta Honda Titan 150 de cor vermelha, para subtraí-la. Veja os vídeos abaixo no fim da matéria.

A tentativa de roubo aconteceu no início da tarde deste sábado (24), ao meio dia no Bairro Campo Novo, região do Estrela do Sul. O autor estava com uma arma de fogo, um revólver .38 com munições. Ele e o parceiro foram presos pelo Batalhão de Choque.

Tudo começou quando o policial de folga se envolveu na perseguição ao se deparar com a vítima e dois amigos em um veículo gol pedindo ajuda para pegar os ladrões que estavam armados e em uma moto Honda Titan. O cabo de folga foi passando a localização dos criminosos. Um deles, Luiz Carlos, 33 anos, foi capturado na Rua Rogélio Casal Caminha.

Já o garupa, Diego, de 26 anos, tinha pulado antes na tentativa de nova fuga, porém o Cabo Palácio o imobilizou este autor e pediu apoio para populares que o mantiveram sob vigilância até a chegada de uma viatura policial, que chegou logo em seguida. Antes o policial havia se identificado diversas vezes sem sucesso com a ordem de parada dos autores, que inclusive fazia menção de sacar a arma. Para manter a segurança, o militar efetuou um disparo no pneu da moto.

Utilizado na fuga o veículo foi encontrado na casa da esposa, onde também estava o piloto da moto, Luiz Carlos. No local também foi encontrado o.38 e o autor admitiu ser o dono da arma há cerca de um ano.

Os presos foram levados para Depac centro e a moto utilizada na fuga está na DERF. Ambos foram acusados de porte ilegal de arma de fogo e roubo.