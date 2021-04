Soldado do Exército morre após bater motocicleta em carro parado

Identificado como Marcelo Salinas Garcia, de 20 anos, o soldado do Exército que morreu na noite de ontem (14) após bater a motocicleta que conduzia em um veículo estacionado. O acidente aconteceu na Rua 13 de Junho, na cidade de Porto Murtinho, a 454 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Radio Alto Paraguay FM, o soldado seguia pela via que fica no bairro Florestal, quando não percebeu o veículo Fiat Uno que estava estacionado as margens da via e bate contra o carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento, mas o militar não resistiu e morreu no local. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)