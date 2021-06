Sol com poucas nuvens aumenta sensação de calor em MS nesta quarta-feira

Embora o inverno já tenha começado, o destaque da meteorologia para esta quarta-feira (23) na região Centro-Oeste é o aumento da sensação de calor em todas as áreas. Uma massa de ar seco predomina sobre toda a região, garantindo um dia de sol e sem previsão de chuva.

Em Mato Grosso do Sul o sol predomina e a baixa nebulosidade auxilia para a elevação das temperaturas e queda nos níveis de umidade relativa do ar.

Durante a tarde os índices de umidade podem chegar aos 20% em nas regiões pantaneira, centro-norte e leste do Estado. Para aliviar o desconforto a recomendação é tomar bastante água, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.

Será mais um dia com grande amplitude térmica. O Estado pode ter madrugada com temperatura mínima de 16°C no extremo sul e a máxima pode chegar aos 38°C na região de Corumbá.

Em Campo Grande, quarta-feira com tempo firme, de sol com algumas nuvens e variação de temperaturas entre 17°C a 28°C.