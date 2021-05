Skatistas brasileiras fazem dobradinha em competição que vale vaga para Olimpíada

O pódio da competição de skate Dew Tour foi verde e amarelo. As brasileiras Pâmela Rosa e Rayssa Leal ocuparam o primeiro e segundo lugar respectivamente. O torneio vale pontos no ranking que define os competidores para as Olimpíadas 2021, que serão realizadas em Tóquio (Japão), entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

Junto com as brasileiras, ocuparam o pódio Roos Zwetsloot enquanto outra skatista do Brasil, Letícia Bufoni, ficou em quarto lugar. O Dew Tour foi realizado nos Estados Unidos e foi a penúltima competição antes de Tóquio. A definição dos classificados nas vagas olímpicas deve sair no Mundial de street, que ocorre do dia 31 de maio a 6 de junho, em Roma (Itália).

Até o momento, os representantes brasileiros no street são: Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Bufoni entre as mulheres; Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana entre os homens. O street é a modalidade em que os skatistas fazem percursos com obstáculos na rua como escadarias e corrimões. (Com Agência Brasil)