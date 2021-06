SindSad apresenta para Governo reestruturação de carreira para servidores das Uneis

Os servidores das Unidades Educacionais de Internação (Uneis) tiveram suas demandas apresentadas para o Governo do Estado por meio do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos da Administração do Estado de MS (Sindsad).Entre as reinvindicações a categoria esta a reestruturação de carreira, incorporação do abono salarial e correção de tabela.

Representado pela diretoria da entidade e pela presidente do Sindsad, Lilian Fernandes, a secretária Ana Carolina Nardes da SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) ouviu as solicitações da categoria. “Levamos as solicitações dos servidores da UNEI e estamos buscando junto com a categoria o atendimento aos pedidos dos que estão atuando e dos servidores inativos também”, afirmou Lilian Fernandes.

A sindicalista informou que os pedidos serão analisados pela equipe do Governo do Estado. “A reestruturação da carreira dos servidores é um dos pilares das nossas reuniões e além disso há outras solicitações que a classe está a incorporação do abono no salário e a correção de tabela salarial que já é um pedido antigo dos servidores das UNEIs”, finalizou.