Show “Beira Rio” traz influência das belezas naturais do Estado

Novo trabalho de Adilson ‘Big’ Fernandes já está no YouTube

O show “Beira Rio”, com músicas autorais do multi- -instrumentista e compositor Adilson “Big” Fernandes, já está disponível no YouTube. Músico atuante nos palcos do Estado, Big tem 48 anos de estrada e já passeou por diversos estilos musicais ao longo da carreira. Porém, como o próprio artista revela, para esse trabalho foram escolhidas a dedo canções que ele aprecia. O projeto foi contemplado pelo FMIC por meio da Lei Aldir Blanc.

“Meu maior incentivador para ser um instrumentista foi o Zeca do trombone, que com sua versatilidade e destreza no instrumento nos mostrou os caminhos da criatividade. Depois de muitos anos tocando o que o público gosta, resolvi tocar o que eu gosto sem me preocupar com A ou B. Sempre gostei da natureza e as músicas nasceram de aventuras pelos rios do nosso Estado”, esclarece Big a respeito de suas influências.

“Uma vez estava aportado no rio Aquidauana para cima de Palmeiras e de repente o rio ficou por alguns minutos, forrado de flores amarelas do ipê. Então nasceu a canção ‘Rio Amarelo’. Existe um lugar no município de Rochedo, chamado Cachoeira do Sossego, onde eu ia frequentemente. Lá não tem como não fazer uma música”, afirma Big.

Show ‘Beira Rio’

O show “Beira Rio” foi gravado em segurança para preservar a saúde das pessoas envolvidas, dentro das medidas de biossegurança. “Gravamos no estúdio separadamente e editamos em formato de quadrinho. Ficou muito bom e a qualidade do áudio ficou muito boa”, esclarece Big.

Participaram da gravação Gabriel de Andrade, na guitarra e no violão (também parceiro de composição), Gabriel Basso no contrabaixo, Marcelo Ferreira na bateria e Marcos Bezerra no saxofone.

Para a gravação do disco que deu origem ao show, Big aponta que foram convidados grandes nomes da música de Mato Grosso do Sul. “No CD tive a honra de ter o Marcelo Loureiro tocando uma música (salsa corrente), a participação do guitarrista Marcos Assunção, maestro Marcos Bezerra no sax, Marcelo Ribeiro e Marcos Fernandes no contrabaixo, Guto Costa e Marcelo Ferreira na bateria, Ragiv Pedreira no sax alto, Marcelus Anderson no Acordeon, Mougli Junior na percussão e Roberto Junior nos teclados, além do maestro Edson Verbisck, no violino, e a mixagem foi feita pelo “brother” Anderson Rocha. Realmente usei todo o recurso em prol da música e dos artistas”, celebra Big.

O show “Beira Rio” está disponível no Youtube por meio do link: https://www.youtube.com/ watch?v=5MYwIIi7qgM&t=228s e o disco homônimo pode ser acessado pelo link: https:// soundcloud.com/adilson-bigfernandes.

(Marcelo Rezende)