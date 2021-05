Sexta-feira terá ruas interditadas na Capital, confira

Nesta sexta-feira (28), a prefeitura municipal de Campo Grande vai interditar uma das principais interseções no centro da cidade, sendo o cruzamento da Rua 15 de Novembro com a Padre João Crippa, em razão à segunda fase da obra do Reviva, que executa drenagem da via. O trecho pode ficar barrado por dois dias.

Segundo o mapa da prefeitura, o motorista pode se deslocar através de rotas alternativas. Para quem estiver descendo em direção ao centro pela Joaquim Murtinho, a opção é pegar a 13 de Junho e a Afonso Pena. Quem estiver na Padre João Crippa, pegar a Avenida Fernando Corrêa da Costa, a Rua Bahia, desde a Joaquim Murtinho e seguir pela Arthur Jorge ou 13 de Junho em direção ao centro.

A Agetran alerta para que os motoristas evitem trafegar pela Rua José Antônio para acessar a Joaquim Murtinho.

Já a Rua Padre João Crippa estará liberada para o trânsito.

O acesso local para moradores estará permitido.