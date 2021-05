“Sesc Sabor e Arte” é opção saudável e sustentável na unidade Camillo Boni

Restaurante traz alimentação de qualidade e com preço acessível para comunidade campo-grandense

Sabor, sustentabilidade e novos hábitos são a proposta do novo restaurante do Sesc-MS, unidade Camillo Boni. O recém-inaugurado Sesc Sabor e Arte é um espaço sustentável, com preço justo e já está aberto ao público no horário das 10h30 às 14h de segunda a sábado. O buffet por quilo conta com ingredientes frescos, de origem local e sazonal.

De acordo com a diretora regional do Sesc-MS, Regina Ferro, o objetivo do novo restaurante é valorizar a cultura local com novos olhares e proteger o planeta com novas atitudes. “O Sesc Sabor e Arte alia tudo isso em um único lugar, oferecendo refeições com diversidade e sabor, sendo consciente e sustentável em cada passo, além de valorizar nossa arte local. Tudo isso ligado com o desenvolvimento econômico, pensando em ações que não agridem o meio ambiente, usando alternativas naturais”, destaca.

O Sesc Sabor e Arte, além do restaurante, conta com uma galeria que oferece à população uma exposição de arte com obras do artista Ilton Silva. Conta também com área de compostagem e espaço de oficinas que posteriormente serão ministradas de forma gratuita.

Prática sustentável

Mais que um restaurante, o ambiente promove práticas sustentáveis como um todo. A composteira elétrica opera a 300 graus Celsius, e permite a transformação diária de 100 quilos de resíduos orgânicos provenientes do restaurante em adubo. Segundo a diretora do Sesc-MS, com o mundo mudando, ações como essa são indispensáveis.

“A missão do Sesc é educar as pessoas para a conquista da qualidade de vida. Precisamos influenciar, educar e apresentar resultados, de forma que as nossas ações iniciem o processo de transformação das pessoas. Vamos plantar a semente do cuidado com o planeta em nosso público, assim como já fazemos com as ações de Cultura, Lazer, Educação, Saúde e Assistência”, comenta.

Para o trabalhador do comércio o valor do quilo é diferenciado, o que permite acesso à alimentação de qualidade e acessível. Edson Araújo, presidente do Sistema Fecomércio, ressalta que, mesmo no cenário de pandemia, o Sesc-MS aposta no desenvolvimento local e do comerciante. “Para melhor atender o empresário, o trabalhador, preservando o nosso planeta com ações sustentáveis”, comenta.

O cardápio do restaurante é saudável e equilibrado, elaborado cuidadosamente por uma equipe de nutricionistas que traz saúde ao campo-grandense a partir de R$ 3,19 a cada 100 gramas.

SERVIÇO:

O Sesc Sabor e Arte fica na Avenida Afonso Pena, 3469. Além da opção de comer no local, é possível pedir delivery pelo aplicativo Ifood. O cardápio muda diariamente e está disponível no site do sesc.ms.

(Texto: Ellen Prudente)