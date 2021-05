Sesc MS despede-se da Morada dos Baís em comunicado

Decisão foi tomada em reunião realizada na terça-feira

A assessoria do Sesc-MS anunciou, por meio de um comunicado, conforme reunião realizada na terça-feira, 18 de maio, que não fará mais uso das instalações físicas cedidas, dando por encerradas todas as atividades desenvolvidas pela instituição na Morada dos Baís a partir do dia 18 de junho de 2021. Estavam presentes na reunião a diretora regional do Sesc-MS, Regina Ferro, o prefeito Marquinhos Trad, o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas, e o presidente da Fecomércio, Edison Araújo.

Max Freitas esclareceu que é interesse da prefeitura retomar a Morada dos Baís para atividades culturais a que darão seguimento, porém sem data definida para esse retorno. “É importante nossa gestão abraçar a Morada e continuar de forma que possamos apurar o olhar de museu, como uma casa de cultura, uma casa de memória, uma casa de preservação mesmo. Continuaremos tendo shows e continuaremos levando espetáculos. Nós não temos uma data ainda, mas queremos retomar as atividades antes de findar 2021”, afirmou o secretário, que ressaltou a importância da parceria com o Sesc. “A Morada recebeu uma belíssima gestão do Sesc. só temos de agradecer.”

No comunicado, o Sesc-MS citou as dificuldades por conta da pandemia do novo coronavírus. “A pandemia da COVID-19 trouxe consigo alguns obstáculos, principalmente no que concerne à realização de eventos destinados à participação do público nos locais em que há concentração de pessoas, impossibilitando o desenvolvimento das ações de cultura propostas para a Morada dos Baís.”

“A Morada é um ponto cultural muito importante para Campo Grande. É um patrimônio histórico da Capital. O Sesc MS é um parceiro, e existe acordo para que eles permaneçam em uma parceria, só que de uma outra forma”, afirmou Max Freitas.

No comunicado, o Sesc Mato Grosso do Sul termina agradecendo a parceria que durou quase seis anos: “Agradecemos às pessoas que passaram pela Morada nos últimos anos e a administração pública, pela confiança e parceria no período em que permaneceu na casa e com a certeza de contar com a colaboração de todos em futuras iniciativas, um até breve”. O Sesc-MS iniciou as atividades em agosto de 2015 na Morada dos Baís. Foram mais de 900 apresentações realizadas no espaço, para mais de 300 mil pessoas presentes, durante a parceria.

(Texto: Marcelo Rezende)