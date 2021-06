Sesc Cultura tem Clube de Leitura e Arte da Palavra no mês de junho

Neste mês de junho a programação literária do Sesc Cultura tem dois encontros: no dia 19 de junho às 15h, o Encontro virtual Clube Sesc de Leitura, que vai debater a obra “Ele adora a desgraça azul”, e outro no dia 24, às 19h, o Projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras 2021, que terá o “Circuito de Autores”. Os encontros serão todos virtuais.

As histórias apresentam personagens que se assemelham a pessoas normais, ou seja, gente bastante estranha, gente que não se importa em ser desagradável e repulsiva quando seu desejo assim determina.

Os encontros virtuais do Clube Sesc de Leitura acontecem pelo Google Meet e discutem obras escolhidas pelos próprios participantes, explorando diferentes gêneros literários como contos, romances, crônicas, poesia e também a leitura de autores locais. Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos, ter um e-mail gratuito Gmail e acessar o link meet.google.com/ vqb-vuou-uft.

Circuito de Autores

O tema será “Literatura Negra Brasileira – A Escrita Feminina”, um encontro entre Miriam Alves (SP) e Taylane Cruz (SE) sobre a representatividade das mulheres afrodescendentes na literatura contemporânea.

A mediação é de Susylene Dias de Araújo, que é doutora em Letras, estudiosa da poesia de Lobivar Matos, idealizadora do projeto Vozes Negras na Literatura. O encontro será no dia 24 de junho às 19 horas (horário de MS) no Facebook do Sesc Arte da Palavra.

Miriam Alves é integrante do Quilombhoje Literatura, entre 1980 e 1989, publicou em Cadernos Negros, de 1982 a 2011, contos e poemas. Possui diversos trabalhos (poemas, contos e ensaios), em antologias, teses e dissertações dentro e fora do Brasil. Taylane Cruz é escritora e jornalista formada pela Universidade Federal de Sergipe. Autora dos livros “Aula de Dança e Outros Contos”(Infographics, 2015), A Pele das Coisas” (contos, Multifoco, 2018) e “O Sol dos Dias” (contos, Editora Penalux, lançado no início de 2021).

O Arte da Palavra terá participação de 40 artistas, como escritores, poetas, ilustradores, narradores de histórias, slammers, performers, entre outros.

O projeto é composto por três circuitos: Criação Literária, oficinas de diversos temas; Circuito de Autores, palestras e bate-papos com escritores de localidades diferentes sobre os processos de produção de suas obras; Circuito de Oralidades, apresentações dos vários estilos da manifestação verbal literária.

