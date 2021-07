Sergio Ramos acerta contrato de dois anos com o PSG

A contratação deve ser concretizada em algumas horas

O Paris Saint-Germain está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Sérgio Ramos. A informação é da ESPN. Sem clube desde o dia 16 de junho, quando encerrou seu contrato com o Real Madrid, Sergio Ramos estaria acertando os últimos detalhes para sacramentar sua transferência ao time parisiense.

Fontes diferentes da imprensa francesa confirmam que o contrato está próximo de ser firmado, a duração do contrato, no entanto ainda não estaria acertada. O zagueiro espanhol gostaria de um contrato de dois anos, enquanto o clube francês estaria oferecendo um ano. No entanto, por conta dos bons diálogos entre as partes, é possível que seja fechado um contrato de um ano com opção de renovação por mais um ano.

Além do clube francês, Bayern de Munique e o Manchester City estariam interessados em Sergio Ramos, no entanto, a oferta do PSG teria sido a melhor avaliada pelo veterano e seu estafe. Acesse também: Motoqueiro morre atingido por motorista embriagado na av. Ernerto Geisel

(Com informações Metrópoles)