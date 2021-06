Senad e Sejusp vão realizar leilão para vender bens do tráfico de drogas

A Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas) e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) realizam um leilão virtual para vender bens apreendidos com o tráfico de drogas. O arremate é eletrônico e recebe lances de até às 9h do próximo domingo (18).

Conforme a Sejusp, estão sendo ofertados 13 lotes que incluem carretas, semirreboques, caminhonetes e carros populares. Entre os bens ofertados estão um semirreboque Guerra, ano/modelo 2016, que abriu o leilão a R$ 35 mil, e caminhão Scania 6X2, ano 2010, que está sendo vendida pela metade do valor de mercado.

Há veículos recuperáveis, ou seja, que dá direito a documentação e podem voltar a circular. Os lotes possuem ainda aqueles que foram baixados de forma definitiva, motivo pelo qual estão sendo vendidos como sucatas.

Podem dar lances e arrematar os lotes pessoas físicas e jurídicas, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato com poderes específicos para a participação no certame.

Para participar do leilão virtual, os interessados devem acessar o site www.mariafixerleiloes.com.br e realizar com antecedência um cadastro e enviar, obrigatoriamente, uma foto e cópias dos documentos pessoais, como carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Os bens ofertados podem ser visualizados no link https://www.mariafixerleiloes.com.br/externo/lotes/29746 ou visitados pessoalmente nos endereços indicados em cada um dos lotes, mediante agendamento prévio com a equipe da leiloeira oficial, que pode ser feito pelo telefone 0800-707-9272. (Com assessoria)