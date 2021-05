Sem sustos, Palmeiras vence o Corinthians e vai à final do Paulista

O Palmeiras venceu o Corinthians em um jogo relativamente tranquilo disputado neste domingo (16), válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Marcando com muita pressão, o Verdão ofereceu poucos espaços ao Alvinegro e ganhou de forma confortável, por 2 a 0.

Com o resultado, o time garantiu a vaga para a final, em dois jogos que ainda serão marcados.

O Palmeiras começou o jogo em alto ritmo e abriu o placar logo aos 11′. Rony aproveitou cruzamento de Raul Gustavo, chutou cruzado e Victor Luis pegou rebote de Cássio para empurrar pras redes.

Após o gol, o Palmeiras ficou à vontade para pressionar a marcação e aproveitar falhas defensivas do Corinthians.

Aos 21′, Rony corre em velocidade para a área corintiana para finalizar, mas Jemerson faz um ótimo desarme e para o ataque. Cinco minutos depois, o zagueiro sentiu a perna e precisou ser substituído por Gil.

Em uma das melhores chances do Timão na primeira etapa, Gabriel chuta de primeira após cobrança de escanteio, mas a bola vai ao lado do gol, aos 23′. No minuto seguinte, o Palmeiras respondeu com perigo: Luiz Adriano toca cruzado para Victor Luis, que chuta e acerta a trave.

O Palmeiras apostou em passes longos e lançamentos para chegar com perigo. A estratégia funcionou muito bem em conjunto com a pressão na marcação, o que aumentou o índice de passes errados do Corinthians.

A resposta do Timão foi tentar bolas paradas para achar um gol. Aos 48′, o Pameiras teve um gol anulado. Rafael Veiga chuta forte na trave, a bola quica na área e Luiz Adriano empurra para as redes, mas a auxiliar Neuza Inês Back marcou corretamente o impedimento do atacante.

Segundo tempo sem grandes mudanças

Na etapa complementar, o Palmeiras mostrou que iria continuar a toda velocidade. No primeiro minuto, Rony bateu cruzado para fora após receber passe longo de Luiz Adriano.

O Corinthians ficou mais com a bola nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, mas faltou qualidade técnica para romper as linhas defensivas do Palmeiras e conseguir oferecer algum perigo no ataque.

Aos 30′, o Palmeiras amplia o placar. Em troca de passes com Rony, Luiz Adriano ficou de frente para Cássio e chutou no canto, sem chances.

Aos 41′, Luan teve a chance de diminuir, em cobrança de pênalti, mas chutou no travessão.

No último minuto, Zé Rafael, do Palmeiras, e João Victor, do Corinthians, ainda são expulsos após confusão na lateral do campo.