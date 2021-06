Sem romantismo, homem da surra na namorada ao invés de presente

No dia dos namorados nem todos ganham presentes, mas na maioria das vezes, amor não falta. Uma mulher de 24 anos, moradora da cidade de Corumbá – a 426 quilômetros de campo Grande, não recebeu nenhum e nem outro, pois o namorado invadiu a sua residência e não foi para fazer uma surpresa, ele encheu vítima de porrada.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a jovem informou à polícia que o namorado arrombou a porta dos fundos e depois meteu o pé na porta do quarto onde ela dormia e a agrediu. Segundo ela, o suspeito deu empurrões e logo em seguida um soco na sua nuca e ela caiu no chão.

A mãe da vítima flagrou a ação e conseguiu colocar o rapaz para fora de casa e acionou a policia. A vítima informou que essa seria a segunda vez que era agredida pelo namorado, mas não informou o motivo das agressões.

A polícia realizou rondas pela região, mas não encontrarou o autor da agressão. Já a mulher, apresentava vermelhidão no rosto, arranhões no ombro e joelhos, e o aparelho odontológico nos dentes quebrou por causa do soco que levou no rosto.

Diante dos fatos, o caso foi registrado Delegacia de Policia Civil do município.