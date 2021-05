Sem previsão de chuva, dia será de tempo seco e calor de 36°C

O tempo continua seco em toda região Centro-Oeste do país que não tem previsão de chuva para esta terça-feira (11). As variações da temperatura vão de 12°C a 36°C no Estado.

Em Mato Grosso do Sul haverá aumento de nebulosidade especialmente na região sudoeste e baixo pantanal. De modo geral, as condições serão de céu parcialmente nublado a nublado, e por enquanto não há condições para a ocorrência de chuva, que deve chegar durante a madrugada de quarta-feira. A estimativa é de chuva fraca com baixos acumulados no extremo sul do Estado.

Os índices de umidade relativa do ar podem atingir estado de alerta à saúde com índices de 20% durante a tarde. Vale lembrar que o tempo seco potencializa as doenças respiratórias e aumenta os riscos de queimadas.

As temperaturas seguem mais amenas durante a madrugada e elevadas no período da tarde. A região sul do Estado pode registrar mínima de 12°C e a máxima pode chegar aos 36°C na região pantaneira.

Na Capital o tempo deve amanhecer claro e no decorrer do dia haverá aumento de nebulosidade. As temperaturas podem variar entre 21°C a 34°C.