Sem leitos, MS chega a quase 40 pacientes transferidos para outros estados

SES afirmou que quatro pacientes internados em outros Estados vieram a óbito

Mais três pacientes em tratamento contra a Covid-19 foram transferidos para Rondônia nesta terça-feira (15), segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Agora, Mato Grosso do Sul se aproxima dos 40 encaminhados para outros estados por falta de leitos.

Dos três pacientes que serão transferidos, um paciente é de Campo Grande, um paciente é de Maracaju e um paciente de São Gabriel do Oeste. As famílias deram autorização para a transferência. O translado até a Base Aérea de Campo Grande será feito em ambulâncias.

A Central Estadual de Regulação está levantando a possibilidade de novas transferências.

Com a transferência desta terça-feira, Mato Grosso do Sul soma 37 pacientes enviados para serem internados em Hospitais em outros Estados. Sendo 12 pacientes enviados para Porto velho (RO), oito para São Bernardo do Campo (SP) e 17 para São Paulo (SP).

A Secretaria de Estado de Saúde registrou uma alta entre os pacientes transferidos para outros Estados. A paciente de 29 anos estava internada em Porto Velho desde 4 de junho e retornou para a cidade de Dourados em 11 de junho.

A Secretaria de Estado de Saúde informa que quatro pacientes internados em outros Estados vieram a óbito. Uma paciente de 52 anos do município de Dourados morreu em 7 de junho, em Porto Velho (RO). Em 8 de junho, um homem de 53 anos, do município de Maracaju morreu no Estado de São Paulo. O terceiro é um homem de 66 anos, de Campo Grande, que estava internado em São Paulo. O quarto óbito é de um homem de 76 anos de Campo Grande que havia sido transferido para São Paulo.

Com informações da Assessoria