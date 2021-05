Sem impostos: shopping oferece itens por preços mais baixos amanhã

Como forma de alertar o consumidor a respeito da alta carga tributária no país, acontece amanhã (27) na Capital o chamado Dia Livre de Impostos. O Shopping Campo Grande é o único da Capital a promover a ação e criou um catálogo especial para a data.

Ao todo, 53 lojas do centro de compras participam da iniciativa. Entre os produtos que serão oferecidos sem o valor do imposto estão o casaco da linha Adventure, de R$ 399 por R$ 159,50, e a legging de R$ 239 por R$ 119,50, ambas da loja Body For Sure; a camisa masculina da Aramis, de R$ 399,99 por R$ 249,99; o tênis Zz Fun Glam da Arezzo, de R$ 279,90 por R$ 156,74; e a camisola M curta Viscose Listrada, da Loungerie, de R$ 189,90 por R$ 124,06.

Para quem gosta de apreciar um bom vinho, na 067 Vinhos o rótulo Eita Pega Pinot Noir, de R$ 160 sai por R$ 89. Já o champagne do Café Du Centre, de R$ 150, fica no valor de R$ 60,75. E quando o assunto é moda praia, na Salinas, toda a linha estampa Íris vai de R$ 179 para R$ 119,32. Enquanto isso, a calça jeans Flare para gestantes, da Megadose Moda Gestante, de R$ 179,90 por R$ 110,08. O catálogo completo pode ser visto nas redes sociais do Shopping Campo Grande ou por meio do site www.shoppingcampogrande.com.br.

Para pagar os impostos, em 2020, os brasileiros tiveram de trabalhar 151 dias, conforme o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação). De 2016 a 2019, cada trabalhador teve de se ocupar por 153 dias.

O Dia Livre de Impostos foi criado pela FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) para levar conscientização ao público a fim de expor o real impacto dos impostos em suas vidas e aumentando o seu poder de consumo por um dia. Os produtos serão vendidos com desconto equivalente à porcentagem cobrada de imposto. Para quem está precisando renovar o guarda-roupa, ou adquirir novos itens, que vão de eletrodomésticos a perfumaria, o DLI será uma oportunidade única.

Segundo a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), parceira da iniciativa, o Brasil é o 14º que mais arrecada impostos e está em último como país que melhor retorna o dinheiro para a população. Apenas nos setores de maquiagem e eletrônicos as cargas tributárias são de 58% e 43%, respectivamente.

Outras informações sobre o Dia Livre de Impostos podem ser obtidas por meio do endereço https://dialivredeimpostos.com.br/. E, em breve, o Shopping Campo Grande irá divulgar um catálogo com todas as ofertas disponíveis. Além da participação das lojas, o shopping vai ampliar a ação por meio das vendas on-line, que podem ser feitas com a assistente de compras do empreendimento. (Da redação)