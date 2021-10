Superesportivo da Polícia Federal faz alegria do dia das crianças em MS

A Polícia Federal realizou na manhã deste sábado (2), uma ação voltada para comemoração alusiva ao mês das crianças. O evento aconteceu na Escola Municipal Almirante Tamandaré, nas proximidades do Anel Viário de Corumbá.

No local foram realizadas diversas atividades lúdicas de interação e recreação com os alunos da instituição.

O órgão enfatiza que está é mais uma forma de aproximar a comunidade da Polícia Federal e estreitar a relação entre a instituição e a população.

Foram realizadas diversas atividades: apresentação de acessórios, equipamentos e a apresentação das viaturas operacionais.

A grande atração do evento ficou por conta do veículo superesportivo de luxo, Dodge Challenger, apreendido em uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e incorporado por meio de decisão judicial à Polícia Federal.

O automóvel avaliado em aproximadamente um milhão de reais, está sob responsabilidade da Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, e é utilizado em exposições, palestras e outros eventos de caráter pedagógico.

O modelo de luxo conta com a versão Hellcat, com compressor volumétrico modificado e cerca de 800 cv. Essa potência faz o carro atingir 100 km/h em 3,5 segundos.

As crianças também participaram de um momento cívico com a apresentação do hino nacional e hino da Polícia Federal, além de se divertirem com os brinquedos expostos na quadra de esportes.

A atividade será realizada com os alunos em turnos diferentes para evitar aglomeração e segue os protocolos de biossegurança como uso de máscaras.