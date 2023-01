Senac MS compra lote em Bonito para novo centro educacional

A Fecomercio do Estado continua a crescer e anunciou nesta terça (3), a compra da área total de 2.875,08 m2 na avenida Matheus Muller em Bonito para construir novo centro educacional do Senac MS na região.

O novo empreendimento terá o destino de ampliar a atuação no segmento do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio da construção de uma nova unidade capaz de atender público variado.

O Senac do Mato Grosso do Sul irá comprar a propriedade no valor de R$1.495.000,00 ( um milhão, quatrocentos e noventa e cinco reais).

O negócio já foi aprovado e autorizado pelo presidente do Senac, José Roberto Tadros reconhecendo a capacidade financeira da instituição local arcar o negócio.

