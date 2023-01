Procon encontra 12% de diferença no preço de combustíveis

Equipes do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) de Mato Grosso do Sul foram à campo para realizar a segunda etapa de verificação de preços dos diversos tipos de combustíveis comercializados em Campo Grande. Dessa vez, as rotas verificadas estão situadas nas saída para Aquidauana e Rochedo.

A maior variação encontrada foi de 12,23% no preço do diesel S10, cujo valor mais elevado foi de R$ 6,79 e o menor de R$ 6,05 em postos localizados na região de saída para Aquidauana. Nove postos foram visitados nessa região da cidade.

Na mesma região, a menor variação foi de 3,85%, encontrada no preço da gasolina aditivada, que estava à venda por R$ 5,39 para pagamento com cartão de crédito em posto na avenida José Barbosa Rodrigues, e por R$ 5,19 em outro posto, na Duque de Caxias.

Saída para Rochedo

Já na rota da saída para Rochedo, a variação mais elevada registrada foi de 9,03%, sendo que o maior valor encontrado foi o da gasolina aditivada para pagamento no cartão de crédito, indo de R$ 5,19 a até R$ 4,76.

A menor variação da rota, e também de toda a pesquisa (realizada no dia 17 deste mês), foi de 0,64% no preço do diesel S10 comum que, para pagamento em dinheiro ou no cartão de débito, era vendido por preços que variavam entre R$ 6,29 e R$ 6,25.

