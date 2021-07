PRF socorre noiva com o carro quebrado a caminho do casamento

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) salvou a realização de um casamento nos últimos dias dando carona a uma noiva e um casal de padrinhos que estavam a caminho do casamento, mas tiveram o carro quebrado na BR 020, no município de Planaltina (DF).

Os policiais estavam em deslocamento pela rodovia na tarde desta quarta-feira (14). Os policiais deram quando, próximo à ponte do Pipiripau, no Km 41/DF, observaram um carro quebrado às margens da rodovia federal.

Em seguida, eles resolveram parar para ajudar os cidadãos, momento em que viram uma mulher vestida de noiva dentro do carro, desesperada. Os ocupantes do carro disseram que estavam indo para o casamento, no Colorado, quando houve pane mecânica no automóvel.

Vendo que seria difícil realizar o conserto do veículo a tempo, uma vez que era 14h30 e o casamento estava marcado para às 15h, os policiais ofereceram carona à noiva e a um casal de padrinhos, ajuda que foi aceita.

(Com informaçõe Patos Agora)