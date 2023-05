Prefeitura convoca 2 mil famílias para locação social

Prefeitura de Campo Grande, por meio da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), convocou 2.330 famílias em segunda chamada do programa de Locação Social durante edição extra do Diário Oficial do município, divulgada na noite desta sexta-feira (19).

Os grupos convocados deverão comparecer à Loja da Habitação, espaço temporário localizado no Shopping Norte Sul Plaza, entre 22 e 26 de maio para realização dos contratos. A pasta também irá notificar os beneficiários por mensagens de texto nos números de cadastrados no ato da inscrição, encerrada em 31 de março.

O texto prevê a exclusão dos beneficiários que não atendem os requerimentos nas datas estipuladas. A previsão é de que 200 famílias sejam atendidas por dia durante a semana. Vale ressaltar que a Loja da Habitação funciona de segunda a sexta, das 10 às 22h.

O programa – Voltado para famílias que ainda não foram sorteadas anteriormente em programas habitacionais e que têm dificuldades em arcar com os custos de aluguéis, o Locação Social busca reduzir o deficit habitacional, atualmente em torno de 42 mil pessoas. A iniciativa, inédita em Mato Grosso do Sul, oferta até 50% do aluguel de uma residência, desde que não ultrapasse o valor de R$ 1.200,00/mês.

