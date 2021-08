MS atinge marca de 80% da população adulta vacinada contra a covid-19

Mato Grosso do Sul ultrapassou nesta terça-feira (3) a marca de 80% da população adulta vacinada com ao menos uma dose de imunizantes contra a covid-19. O percentual de vacinados em relação à população com 18 anos ou mais – e também de grupos prioritários – está disponível no vacinômetro da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Conforme o monitoramento, mais de 2,3 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas em todo o Estado desde o início da campanha de vacinação, em 18 de janeiro deste ano.

Com o avanço dos números, a meta do Governo do Estado é alcançar a imunização coletiva da população ainda no mês de agosto. Isso se o Ministério da Saúde manter o cronograma de repasses de vacinas. Nesta semana, o governador Reinaldo Azambuja falou sobre o planejamento do Estado para os 79 municípios sul-mato-grossenses.

“A vacina protege a vida das pessoas. Mato Grosso do Sul será o primeiro a sair (da pandemia) com o maior volume de pessoas com 18 anos ou mais vacinadas. Tem muitos municípios que chegaram a esse patamar e agora o grande desafio é buscar aqueles que ainda não se vacinaram. É importante que essas pessoas entendam que a ciência é o norte para todos juntos combatermos o volume de contaminações, internações e óbitos”, disse.

Para o governador, o programa de incentivos financeiros às equipes municipais de saúde, criado pelo Governo do Estado, tem contribuído com o bom desempenho de Mato Grosso do Sul na proteção contra a covid-19. Ao todo, serão mais de R$ 5 milhões disponibilizados aos municípios, repassados conforme o crescimento dos números da vacinação.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, MS será o primeiro Estado do país a alcançar a meta de 90% de vacinação preconizada pelo Ministério da Saúde – com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19 aplicada – e 50% com a segunda dose de vacina em indivíduos adultos acima de 18 anos. A expectativa é que esta marca histórica aconteça em agosto.

“Desde o início da pandemia temos feito o nosso trabalho e auxiliado os municípios para o enfrentamento da Covid-19. Foram diversos desafios que superamos e que agora colhemos os resultados alcançando marcas que ficarão registradas para sempre na história do Estado”, falou o gestor.