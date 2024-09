Moradores registram chegada da “chuva preta” em cidades de MS

Após dias de estiagem e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, moradores de diversas regiões do Estado registram a chegada da chuva, desde a madrugada deste sábado (14), que alivia o calorão e os incêndios florestais que atingem vários municípios.

Em Eldorado, distante 446 quilômetros de Campo Grande, a temida “chuva preta” caiu na cidade, conforme divulgado por meteorologistas previamente. A condição se dá pela mistura da água com as cinzas que estão sob o ar, resultado da poluição. O vídeo gravado pelo morador Renato Penasso mostra um balde tomado por água escura, durante a chuva que caía na cidade.

Houve, também, registro de chuva nas cidades de Bonito e Corumbá. Mas neste locais, a quantidade ainda não foi divulgada.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), choveu 3,4 mm em Aral Moreira, 1,6 mm em Iguatemi, 3,8 mm em Ponta Porã e 11,6 mm em Mundo Novo, sendo esta a cidade com maior acúmulo até o fim da manhã de hoje.

No Estado, 47 municípios estão sob alerta de perigo para tempestades, que se iniciou na manhã deste sábado e segue até ao meio-dia de domingo (15).

As cidades presentes no alerta são: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolãndia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Confira abaixo vídeo feito por Pedro Braga, morador de Bonito:

