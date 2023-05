Maio Amarelo: movimento pela segurança no trânsito começa em MS

Durante o mês de maio, o Detran-MS lidera em conjunto com vários órgãos de trânsito, uma série de ações em prol do Movimento Maio Amarelo. Ações de educação e fiscalização serão realizadas em diversos municípios de MS, com o objetivo de mobilizar a sociedade para a segurança viária.

Na terça-feira (02), a abertura do Movimento Maio Amarelo em Campo Grande terá início às 7h30 com uma mobilização em frente à Câmara Municipal. Logo após, às 8h, a solenidade de abertura contará com a presença de autoridades ligadas ao trânsito e outras instituições, a ser realizada no plenário. O evento será aberto ao público em geral.

O Detran-MS está mobilizando o comércio local em todo o estado para apoiar o Movimento Maio Amarelo, incentivando os comerciantes a criarem vitrines totalmente amarelas no Dia “D”, em 13 de maio. O objetivo é que esses comerciantes sejam um canal de comunicação com a sociedade, chamando a atenção com suas vitrines amarelas. As melhores vitrines serão compartilhadas nas redes sociais do Detran-MS.

Ainda no Dia “D”, uma grande ação de educação será realizada na avenida 14 de julho e no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. “Queremos mobilizar os comerciantes para que eles sejam nossos parceiros nessa mobilização. Visitamos os lojistas da 14 de julho durante a semana e muitos estão dispostos a apoiar o movimento”, conta a diretora de Educação do Detran-MS, Andrea Moringo.

No interior, diversas ações de educação e fiscalização serão realizadas pelo Detran-MS, junto aos órgãos de trânsito municipais. Cidades como Dourados, Três Lagoas, Aquidauana, Sidrolândia, entre outras, estão mobilizando a sociedade local. “Estamos empenhados em trabalhar com ações em todo o estado. Queremos uma mobilização geral para que possamos levar essa reflexão sobre a segurança viária para todo sul-mato-grossense”, explica o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Junior.

Com informações do Governo do Estado.

