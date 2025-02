Luan Santana lança ‘Aluga-se’ junto com o álbum completo

No embalo de ‘Ao Vivo na Lua’, prenúncio de novo sucesso já marca uma série de ações nas redes sociais

Com chegada anunciada para esta quinta-feira, 13/02, às principais plataformas de áudio de todo o país, a nova música de Luan Santana, “Aluga-se”, estará ao alcance do público juntamente com o álbum completo “Luan Ao Vivo na Lua”, composto por 14 faixas.

A novidade já vem mexendo com os fãs de Luan há alguns dias, motivando uma série de ações nas redes sociais do ídolo e de influenciadores conectados a cada hit apresentado pelo cantor, além de Easter Eggs (referências escondidas em elementos para definir o conteúdo), que aparecem de forma rápida no trailer de Ao Vivo Na Lua, o artista realiza uma ação em seu Instagram no Close Friends (a aba de amigos íntimos da conta), e vai adicionar um grande volume de seguidores aleatoriamente para assistirem alguns conteúdos exclusivos do projeto.

Um vídeo postado nos perfis de Luan apresenta um resumo clipado de todo o projeto, alvo de grande orgulho para o astro e toda a sua equipe, desde os primeiros rascunhos.

O teaser embala o próximo e último lançamento do álbum. No Spotify, uma página de contagem regressiva lançada por Luan oferece a oportunidade de o público fazer o seu pré-save, para ser avisado da chegada da música e do álbum, na quinta-feira.

“Aluga-se”, a faixa que completa “Luan Ao Vivo na Lua”, tem assinatura do próprio Luan, ao lado de Matheus Marcolino. A produção é de Lucas Santos. O selo é da Sony Music, sob licença exclusiva de LS Music Produções.

O álbum da vez traz ainda “Dona” (Ao Vivo), de Matheus Costa, De Ângelo e Eliane Quexin; “Chuva ou Choro” (Ao Vivo), de Elvis Elan, Henrique Castro, Ricardo Vismark e Ronael, e “Violão” (Ao Vivo), também composta por Luan Santana, com Matheus Marcolino e Lucas Santos.

A produção do DVD, fruto do show ao vivo realizado sob uma estrutura gigantesca concebida especialmente para simular uma apresentação na lua, envolveu um time de respeito, digno dos grandes shows mundiais, com a direção geral de Douglas Aguillar. Já a produção executiva e técnica tem assinatura de Thiago Gomes.

Para que “Aluga-se” e todas as 14 faixas ganhassem formas e som de DVD uma banda incrível se reuniu: Paulinho Pexe (teclados), Diego Jean Vicente (bateria), Gustavo Meyer (sanfona), Fernando Baron (violão), Tiago Moraes (baixo), Lucas Santos e Luan Murilho (guitarras), com participação de Paulinho Perin na guitarra Still.

O DVD foi finalizado no Estúdio Epha, tendo GleisonBack e Luiz Carlos Macedo Abreu como: engenheiros de Sistema e Marcelo Freitas como engenheiro de gravação, com assistência de Bruno de Araújo e Silvio Fernando. A mixagem e masterização é obra de Leandro Gonçalves. O time contou ainda com Lucas Gondim como técnico de RF, Carlinhos Nogueira e Arnaldo Mesquita na direção de fotografia, Carlinhos Nogueira como loight designer, Ygor Claudino como programador.

O conteúdo foi da Chroma Garden, com projetores da OnProjeções, equipe de captação da MARC Films, movimentos da Megatroper, drones por conta da Coptercam e estrutura da Spada Mídia. A coordenação e Supervisão é da Dona Daia.

Como se vê, levar um espetáculo à Lua é uma arte coletiva, que envolve profissionalismo e muito amor ao objeto de trabalho disposto a embalar o grande público nessa aventura proposta por Luan. Afinal, mais que alugar, Luan Santana sempre quis possuir o coração dos seus fãs.