Liga anti-mosquito na prevenção ao Aedes

Resultante da parceria entre Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Saúde e a rede de supermercados Comper ja está em andamento a 15ª edição da “Liga Anti-Mosquito” que tem o objetivo de conscientizar a população a respeito dos riscos à saúde que o mosquito Aedes aegypti oferece e como evitá-lo.

“Com essas ações pretendemos trazer a informação para mais perto da população, orientando, por exemplo, sobre a necessidade de evitar objetos que possam acumular água”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo. A população pôde entender melhor, através de maquetes da equipe de educação em saúde do Centro de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), como é o ciclo de reprodução e crescimento do mosquito.

“Precisamos ter a consciência de que temos que fazer a nossa parte. As instituições governamentais precisam da ajuda da população, agindo em suas casas para eliminar possíveis criadouros do mosquito, para juntos combatermos sua proliferação”, orienta o gerente regional da rede de supermercados, Ronaldo Paganini. Todos os colaboradores da unidade Itanhangá, onde aconteceu a abertura das atividades, foram capacitados pelos servidores do CCEV e terão, a partir de agora, competência para orientar de forma correta aos clientes que por lá passarem.

“Em um período em que as chuvas acontecem com mais frequência, devemos todos estar alertas aos cuidados necessários contra o mosquito que transmite a dengue, Zika e a chikungunya. Nós podemos salvar vidas com um simples gesto de cuidar dos nossos quintais”, lembra a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

