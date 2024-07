Leilão do Detran-MS conta com Toyota a partir de 12 mil reais e Yamaha com lance inicial de 5 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu na segunda-feira (8), um novo leilão de veículos apreendidos em 22 cidades de Mato Grosso do Sul e não retirados pelos proprietários.

São ofertados 168 lotes divididos em três categorias do certame, os de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível.

No caso de Circulação, pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza podem participar e dessa vez o destaque dos automóveis é um Toyota Camry XLE 2008 / 2009 prata com lance inicial de R$ 12.051,00. Já no caso das motocicletas o destaque é mara uma Yamaha XTZ250 Lander 2021 / 2022 azul com lance inicial de R$ 5.439,00.

O leiloeiro responsável é Gustavo Correa Pereira da Silva, os lances tem início às 9h (horário de MS) do dia 8 de julho e vão até o dia 23 de julho as 14h (horário de MS) e podem ser feitos no site.

A visitação aos lotes poderá ser feita nos dias 19 e 22 de julho no pátio da PMAX que fica localizado na Rua Gigante Adamastor nº 16 no Bairro Santa Felicidade em Campo Grande.

Na categoria Sucata Aproveitável, estão disponíveis 80 lotes sendo 165 motocicletas e 64 automóveis, sendo que nesse caso, apenas pessoa jurídica cadastrada em qualquer Detran do Território Nacional pode participar, já na categoria Sucata Inservível, está disponível lote único com 34 motocicletas e 2 automóveis que pesados possuem estimados 5.204 Kg de material ferroso e apenas pessoas jurídicas no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS podem participar.

Com informações Detran-MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram