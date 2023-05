Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa o dia esbanjando charme e simpatia, meu docinho! Seu lado comunicativo, atraente e receptivo vai dar as cartas nas primeiras horas e excelentes energias vão comandar seus contatos pessoais e amorosos. Só não deixe preocupações tomarem conta à tarde, quando há risco de ter aborrecimentos e bagacinhas com trabalho ou dinheiro. Disputas, puxadas de tapete e deslealdades podem te fazer ficar com a pulga atrás da orelha. Dobre a atenção ao lidar com grana e não se estresse tanto com o que não depende de você. Já à noite, sua sensualidade estará um arraso e a intimidade com o love promete momentos calientes. Se está na pista, pode rolar química forte com um crush que ainda é um mistério.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Quintou com ótimas promessas para as suas finanças, bebê! Vênus, seu planeta regente, esparrama ótimas vibes e indica uma manhã propícia para encher o bolso. O período é positivo para os seus ganhos e você só terá a lucrar se pegar firme no serviço. Por outro lado, precisará ter mais cautela com extravagâncias e cuidar melhor do seu organismo – maneire na gula! Na parte da tarde, desentendimentos e desavenças vão rondar e convém controlar a língua para não se indispor com quem convive ou trabalha: evite testar a paciência alheia e não faça provocações. O astral fica tenso com o mozão, mas vocês voltam às boas e devem curtir uma noite delicinha. Clima envolvente com crush mais velho ou amigo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminanjos e geminianjas iniciam o dia com a sorte de plantão e vão mostrar um carisma irresistível já no café da manhã. Lua e Vênus dão sinal verde para contatinhos e deixam o astral blindado na vida amorosa. A parte financeira também tá bem servida e pode aparecer um dinheirinho com o qual não contava. Só não perca o controle do orçamento e não esbanje na hora de gastar, pois o dindim pode fazer falta depois. À tarde, há sinal de instabilidades na saúde e no trabalho, portanto, adote a prudência como lema e mantra para não ter dissabores. Mas tudo vai melhorar à noite e a sensação de bem-estar deve aumentar. Boas vibes com o xodó e clima estimulante na paquera: lance com colega pode pegar fogo!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Hoje você já acorda de bom humor e pode resolver uma porção de coisas. Os astros dão todo apoio para o convívio familiar e reforçam o clima de harmonia com parentes e pessoas próximas. Mas pedem atenção no trabalho e avisam que imprevistos podem gerar atrasos, portanto, foque nos deveres e evite se envolver com outros interesses. Negociações e assuntos relativos a dinheiro vão pedir mais cautela no período da tarde – controle a gastança para não tropeçar na pilha de boleto lá na frente. No amor, sua seducência vai bombar, mas pense bem antes de entrar de cabeça numa relação recente e incerta. À noite, há chance de conhecer alguém que tem sua vibe e seu jeito. Sintonia e integração no romance.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A quinta-feira começa redondinha em seus contatos e você pode ter momentos especiais com amigos e pessoas queridas logo pela manhã. Alguém que admira muito pode te fazer uma surpresa deliciosa e alegrar seu coração. Mas os astros recomendam mais paciência e menos estresse com imprevistos ao longo do dia. Tente ficar longe de distrações nos estudos, no trabalho e evite se estressar com assuntos que não dependem apenas da sua boa vontade. O céu avisa que a tarde pode ser tumultuada e há risco de receber cobranças por parte de familiares ou do mozão. Ainda bem que o clima melhora e tudo deve fluir numa ótima à noite, inclusive na vida a dois. Tá free? Alguém que conhece pode dar mole na pista.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Quer notícia boa, minha querida, meu querido? A Lua troca likes com Vênus ao raiar do dia e traz ótimas perspectivas para os seus interesses materiais e profissionais. Valerá aproveitar ao máximo o período da manhã para ir à luta e mostrar suas competências porque o serviço vai render e a grana vai aparecer. Mesmo assim, talvez tenha que lidar com pendências e probleminhas que se arrastam – resolva sem perder a boa. À tarde, atritos podem surgir e quem falar o que queiser pode ouvir o que não quer. Convém dosar a sinceridade e ter mais jogo de cintura, mas o astral ganha harmonia e a noite será bem mais positiva, sobretudo com o love. Paquera animada e possibilidade de ouvir declaração do crush.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quintou com a sua estrela libriana iluminada e novidades que podem trazer grandes estímulos pra sua vida, bebê! Lua e Vênus abrem os seus caminhos e anunciam uma manhã perfeita para realizar as mudanças com as quais vem sonhando, inclusive no trabalho. Plano de viagem ou projeto inovador tem tudo para evoluir. Mas convém pegar leve ao conversar com o mozão, pois diferenças tendem a se acentuar e perrenguinhos podem rolar. À tarde, controle as despesas com pulso firme e esconda o cartão: há risco de gastar como se não houvesse amanhã. Noite mais harmoniosa no romance e os contatinhos também devem ficar mais favorecidos. Você vai sentir mais segurança para expressar suas emoções e seus desejos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

A Lua passa quase a manhã inteira no seu inferno astral, mas forma aspecto positivo no início do dia e promete favorecer seus interesses, sobretudo os financeiros. Você vai contar com a sua percepção poderosa para descobrir oportunidades de ganhos e boas negociações, só mantenha segredo dos seus planos e nem pense em gastar uma grana que ainda não recebeu. A saúde pode precisar de cuidados extras pela manhã, mas seu pique melhora a partir das 11h32, com a chegada da Lua no seu signo. Tarde tensa e risco de tretas em família, mas a noite será superestimulante na paixão. Prepara porque pode rolar uma conquista gloriosa na paquera. Ótimas vibes na relação a dois: não vai faltar sintonia com o xodó.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Ótimas energias abrem a manhã dos sagitarianjos e os astros anunciam um período dos mais animados nos contatos e relacionamentos. Seu jeito sociável, comunicativo e descontraído será um chamariz para atrair companhias e você pode esperar uma enxurrada de likes nas redes. O trabalho flui bem e o clima de cooperação será o diferencial no serviço, só não conte muito com a sorte em matéria de dinheiro e controle melhor seus ímpetos pra não melar as chances de sucesso nos assuntos do coração. Risco de bagacinha ou prejuízo não está descartado à tarde, mas a noite promete ser mais sussa. O convívio com o pessoal de casa deve ficar mais acolhedor e a intimidade com o mozão vai ganhar bons estímulos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Suas ambições ficam turbinadas pela manhã e você pode consagrar vitórias importantes no trabalho, Caprica! Aproveite o bom momento para tomar iniciativas e confie na sua capacidade criativa para se destacar, pois seus dons estarão tinindo nas primeiras horas desta quinta. Só não permita que zicas e probleminhas familiares afetem a sua produtividade e procure ter mais paciência na parte da tarde, quando poderá se estranhar com uns e outros. Deixe os interesses pessoais para resolver depois do expediente, já que a noite será bem mais harmoniosa com amigos, parentes e sua cara-metade, se você tem um love. Quem tá free na pista pode se aproximar de um crush bacana e o lance tem tudo para decolar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Aquarilovers vão dar um show de criatividade, inovação e originalidade nas primeiras horas da manhã e podem carimbar o passaporte para a prosperidade. Use e abuse das suas ideias inventivas e não pense duas vezes para começar um projeto que sempre desejou tocar. Porém, terá que dosar a boa fé e não confiar muito nos outros, ainda mais na vida profissional. À tarde, adversários e concorrentes podem semear intrigas e querer puxar seu tapetinho. Romance e paquera ficam estimulados no começo do dia e surpresinhas gostosas podem rolar com alguém da turma, mas altos e baixos estão previstos depois – não espere muito! Já a noite promete boas notícias com grana e há chance de receber um Pix abençoado.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O dia começa com ótimas energias no lar e você saberá que pode contar com sua família para tudo. Vai se sentir mais forte para enfrentar as batalhas da vida e pode vislumbrar mudanças positivas em seu horizonte profissional, mas tenha prudência e disciplina em dobro ao lidar com as finanças. Despesas extras podem surgir e obrigar você a enxugar os gastos: pense mil vezes antes de passar o cartão, bebê! À tarde, imprevistos podem atrapalhar estudos, viagens, deslocamentos e as relações pessoais estarão à mercê de mal-entendidos. Em compensação, boas novas estão previstas à noite e há chance de começar um lance de futuro com alguém que é o seu número. Astral de harmonia e maturidade com o mozão.