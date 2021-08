Homem mata esposa e enterra no fundo de quintal

Um homem matou a própria esposa e enterrou o corpo da vítima no fundo da residência onde o casal morava. O fato aconteceu na Rua Dolores Terezinha Miranda, no Bairro Flávio Derzi, na cidade de Sonora, município a 364 quilômetros de Campo Grande. Em depoimento as autoridades, o criminoso que não teve o nome revelado, confessou o feminicídio.

A mulher estava desaparecida há três dias. Equipes policiais e peritos trabalham no local para desenterrar o corpo, que foi colocado em uma vala aberta.

Karine Alencar com informações de Itamar Buzzatta

