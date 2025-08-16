Homem encontrado morto no Rio Pacu é identificado em Corumbá

Foi identificado como Elias Cardoso dos Santos, de 38 anos, o homem localizado morto no Rio Pacu, em Corumbá. O trabalhador havia desaparecido no dia 8 de agosto, após ser contratado para cuidar de uma fazenda na região. O corpo foi encontrado cerca de uma semana depois, em avançado estado de decomposição.

Conforme o boletim de ocorrência, Elias foi contratado no dia 7 de agosto para tomar conta da Fazenda Laranjeirinha, às margens do rio, enquanto o responsável pela propriedade viajava para passar o Dia dos Pais na cidade. O acordo previa pagamento de R$ 30 por diária.

Natural de Anaurilândia, ele vivia em uma lancha no Porto Geral de Ladário. Foi levado até a fazenda pelo empregador, que retornou no dia 12 e encontrou a casa aberta, com todos os pertences do trabalhador, mas sem notícias dele.

Um vizinho informou ter visto Elias pela última vez no dia 8. Depois disso, não houve mais registros de seu paradeiro. Somente em 15 de agosto, ao ver a notícia do corpo encontrado no Rio Pacu pelas redes sociais, o contratante reconheceu tratar-se do trabalhador.

Segundo a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência. A suspeita inicial é de afogamento, mas a causa da morte só será confirmada após exame necroscópico feito pelo IML (Instituto Médico Legal). O caso segue sob investigação na 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá.