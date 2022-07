Homem é espancado por populares após tentar atropelar cinco pessoas

Após ser espancado por um grupo de pessoas no Jardim Batistão, na noite deste domingo (10), um homem de 53 anos, que tentou atropelar cinco pessoas na região, foi levado desacordado para a Santa Casa de Campo Grande. A vítima está internada na área vermelha da casa de saúde e não há informações sobre seu estado de saúde.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido pela equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por volta das 23 horas. De acordo com informações preliminares, a vítima tentou atropelar pessoas na região, mas foi cercado por um grupo e espancado até ficar desacordado.

Não há informações sobre os agressores e nem o estado de saúde da vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac Piratininga) .

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.