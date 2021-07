Empresário faz app grátis contra dependência. Com isso o aplicativo gratuito não só combate a dependência química, mas ajuda a sair dela. O nome é Anonymo. A plataforma oferece desde exercícios práticos até mensagens diárias de motivação aos dependentes.

Empreendedor e idealizador do aplicativo, Christian Montgomery pensou nas pessoas que carregam algum tipo de vício, mas se preocupam com a exposição que o processo de tratamento pode proporcionar.

Isto porque ele se inclui no quadro de dependentes. Com sua criação, agora as pessoas podem buscar ajuda no próprio celular por meio do aplicativo Anonymo. A plataforma foi criada para atender um público diversificado e que sofre com a dependência em substâncias químicas como o álcool, drogas, além de sexo, jogos, comida e até mesmo relacionamentos tóxicos.

Christian também é atleta e pensa no coletivo, assim seu programa busca criar uma comunidade colaborativa e digital de dependentes que se ajudam diariamente. Tudo isso de forma sigilosa e anônima.

“O Anonymo é um aplicativo gratuito que ajuda vários tipos de dependentes e codependentes a superarem suas dificuldades diárias. Além de oferecer todos os dias doses personalizadas de motivação, o sistema também proporciona acesso a chats, exercícios práticos, baseados no princípio de reuniões digitais, também diárias, que fortalecem ainda mais o auto-tratamento”, esclarece Christian.

História de superação

O envolvimento do empresário Christian Montgomery com as drogas teve início ainda na adolescência por meio do uso de bebidas alcoólicas. O uso contínuo de drogas ilícitas associadas ao cigarro e à bebida alcoólica também provocou a dependência em remédios para dormir. Foram quase 20 anos de consumo desenfreado, cujo resultado foi o fundo do poço e a ruína de todas as conquistas acumuladas até os 34 anos de idade, incluindo o seu casamento.

A ‘virada no jogo’ passou então a ser compartilhada na rede social Instagram (Chrix_montgomery), que atualmente conta com mais de 100 mil seguidores. “São dezenas, quase centenas de perguntas por dia. Fiquei impressionado com a quantidade de gente que tem problemas e não tem com quem desabafar. Às vezes, nós todos precisamos disso. Faz muito bem!”, explica.

Referência afetiva

De acordo com psicólogos, a construção de vínculo afetivo por meio de exemplos de superação é considerada como um dos recursos mais poderosos no processo de recuperação de dependentes químicos. Embora a tática seja antiga e usada com frequência dentro de clínicas de tratamento especializadas, encontrar referências públicas fora do ambiente médico ainda é um desafio. Boa parte das pessoas se sente envergonhada com a situação e acabam omitindo como superaram a doença.

Atualmente, Christian garante estar livre das drogas há mais de um ano. “Acredito que fui uma das primeiras pessoas a tratar abertamente do meu caso nesta rede social. Não foi uma decisão fácil porque sempre existirá preconceito. Mas hoje vejo o quanto a minha atitude foi importante para ajudar a vida de outras pessoas”, celebra.

CHRIS MONTGOMERY

Chris Montgomery é um empresário de sucesso que acabou se perdendo no mundo das drogas. Reconhecido como criador de grandes bares, eventos e festivais de música no Brasil e no exterior, começou a beber aos 15 anos. Aos 18 anos já era dono de seu próprio bar, período em que começou a usar também a cocaína, que o levou ao fundo do poço e o fez perder tudo que tinha, aos 34 anos.

Após 20 anos de dependência, foi internado em uma clinica de reabilitação em 2018. Assim que saiu, tomou a decisão de ajudar pessoas que passam pela mesma situação. Por meio de seu canal no Instagram, Chrix_montgomery também oferece conselhos para papais e mamães de primeira viagem.

Há muitos nas condições de Chris que gostaria de estar neste título: Empresário faz app grátis contra dependência. A Google até ensina programação.

