Dia da Visibilidade Trans tem exposição de fotos

Hoje, dia 29 de janeiro, é celebrado o Dia da Visibilidade Trans, e em busca de trazer mais visibilidade ao tema, o bloco carnavalesco Farofolia e o fotógrafo Alle Alonso se uniram para uma exposição de fotografias que serão expostas nos eventos denominados Esquenta Farofolia, na Estâncias das Flores, com entrada gratuita.

Ao todo, 13 pessoas transexuais de Campo Grande, envolvidas com o maior bloco LGBTQIA+ de Mato Grosso do Sul, tornaram-se modelos pelas lentes P&B do fotógrafo Alle Alonso. As imagens foram registradas no Ponto Bar.

“Sendo fotógrafo especialista em retratos a fotografia preto e branco, sei que esse tipo de registro carrega uma atemporalidade e beleza que trazem para si uma contemplação ainda maior quando se trata de uma captação fotográfica mais sensível. E é isso que quis retratar nessas fotos, a beleza, singularidade de cada pessoa”, comenta Alle sobre o intuito de realizar o ensaio.

A beleza e singularidade da maquiadora Dan Santos, da gerente do Ponto Bar, Danielli Andrade, da produtora cultural Glauber Portman, da maquiadora e modelo Isabella Nantes, da cabeleireira Júlia Alves, do administrador Luan Henrique, da segurança Marcelly Salomão, da coordenadora geral da Associação da Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATMS), Mikaelly Lima, do acadêmico de Educação Física, Alexandre Fernandes, da presidente da ATMS, Cris Stefany, da digital influencer e youtuber, Mariane Cordon Caceres, do barman Ikaro Fernando Henrique Rinaldi, e do acadêmico de artes cênica, Patrick Levi Gonzaga, também estarão publicadas no Instagram, no perfil de @alle_alonso.

Para Thallyson Perez, produtor cultural, idealizador do Farofolia e proprietário do Ponto Bar, a intenção de realizar a exposição vai além de, simplesmente, mostrar a beleza artística das imagens. “Já passou da hora das pessoas travestis e transexuais terem seus direitos básicos respeitados. Como produtor cultural e empresário, acho importante falar sobre empregabilidade trans. Enquanto proprietário do Ponto Bar e parte da comunidade LGBTQAI+, sempre fiz questão de empregar pessoas trans e hoje, na nossa equipe, temos duas mulheres trans. Acredito que outros empresários, como eu, precisam atentar-se a esse aspecto, para não só serem só apoiadores da causa, mas para poderem fazer algo em prol dela, na prática”, diz.

Serviço – A Estância das Flores está localizada na Av. Cônsul Assaf Trad, 3484 – Cel. Antonino. A entrada no 2º Esquenta Farofolia é gratuita. Para quem não puder conferir a exposição, as imagens estão disponíveis no perfil de @alle_alonso .

