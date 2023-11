Deputado federal Marcos Pollon apresenta requerimento para que Flávio Dino preste esclarecimentos sobre visita da ‘dama do tráfico’ no Ministério da Justiça

Após agendas de Luciane Farias, mulher do líder do Comando Vermelho, no Ministério da Justiça, o deputado federal Marcos Pollon protocolou requerimento solicitando a convocação de Flávio Dino, para prestar esclarecimentos sobre essas reuniões.

A ‘dama do tráfico amazonense’, que foi recebida por diretores e secretários da pasta, segundo divulgado pela mídia, foi condenada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, e responde em liberdade enquanto seu marido cumpre sentença de 31 anos de prisão.

No requerimento, Pollon ressaltou que o nome dela não consta nas agendas oficiais. “A falta de clareza sobre as alegações e a ausência de seu nome nas agendas oficiais aumentam as suspeitas sobre suas reais intenções, levantando questões sobre o controle de acesso e a possível falha no monitoramento de pessoas suspeitas, além da possibilidade de uma conexão mais ampla entre suas atividades e a influência do Comando Vermelho e possíveis ligações com outras facções criminosas”.

Em maio, Luciene entrou no Ministério da Justiça sob o disfarce de presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), uma suposta ONG de defesa dos direitos dos presos. Investigadores da Polícia Civil do Amazonas levantam a possibilidade de que a ILA seja uma fachada do Comando Vermelho, usada para manter a influência da facção e obter vantagens políticas.

Diante disso, o deputado requereu a convocação de Flávio Dino para prestar esclarecimentos sobre a visita e o objetivo da reunião. “É inconcebível que assessores do ministro Flávio Dino se envolvam com uma figura vinculada ao Comando Vermelho. Exijo esclarecimentos imediatos e medidas rigorosas para restaurar a integridade deste ministério. Precisamos esclarecer as verdadeiras motivações e relações de Luciane e da Associação ILA com atividades criminosas, possivelmente associadas ao Comando Vermelho e a outras organizações criminosas”.

Pollon conclui que "o controle de acesso e a transparência nas reuniões com autoridades governamentais são fundamentais para assegurar a integridade e a segurança do aparato estatal e prevenir possíveis influências e ligações com facções criminosas".

Com informações da assessoria