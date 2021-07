Com recado no letreiro, todos os funcionários do Burger King se demitem

As condições precárias de condições de trabalho levaram todos os funcionários de um Burger King (BK) a pedirem demissão. De acordo com o gerente-geral, do local, faltava até ar-condicionado ocasionando grande mal-estar nos trabalhadores da cozinha. Eles deixaram um recado no letreiro avisando do ocorrido e pedindo desculpas.

Poderia ser no Brasil, mas foi na cidade de Lincoln, em Nebraska, Estados Unidos. “Todos nós nos demitimos. Desculpe a inconveniência”, estava no recado colocado. A situação obviamente viralizou e percorre as redes desde terça (13). A gerente-geral, Rachel Flores, contou ao site Today, que já havia apresentado o pedido de demissão junto a outros seis funcionários.

Não houve aviso prévio para ela. Ela foi demitida antes de ser desligada logo depois do protesto. Será que o mesmo aconteceu aos outros seis?

sobrecarga

Rachel ainda informou que havia sobrecarga de trabalho. A equipe era escalada pela metade. Ou seja, a cada turno, somente duas ou três pessoas trabalhavam ao invés de cinco a sete funcionários.

“Nós pedimos demissão porque a alta administração era uma piada e não se importava comigo ou com meus funcionários”, escreveu Rachel Flores em seu perfil da rede social.

Em nota a Burger King afirmou estar “ciente da situação” e ter constatado que a referida loja não atua de acordo com os valores da marca. A marca notificou o franqueado para analisar a situação e “garantir que isso não aconteça no futuro”.