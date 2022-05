Tirem os casacos do “baú” e se preparem que nova frente fria vai chegar no Estado

Podem preparar os casacos porque na próxima semana a previsão é de uma nova frente fria para o Estado, que vai derrubar as temperaturas em todas as regiões. As chuvas também vão estar mais constantes a partir deste domingo (15).

Segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), no sábado (14) algumas cidades do Estado vão receber aquela chuvinha, no entanto elas vão se tornar mais generalizadas a partir deste domingo (15).

A partir da próxima terça-feira (17) as temperaturas diminuem bruscamente, chegando a mínimas de 6°C no Estado, principalmente na região Sudoeste. Já na região Central e Sul-Pantaneira as temperaturas ficam entre 8°C e 12°C.

Para os moradores da região Leste as mínimas variam de 8°C a 14°C e no Norte entre 10°C e 18°C. O Cemtec avisa que na próxima quinta-feira (19) deve ser registrada as menores temperaturas mínimas do Estado em 2022. Também há probabilidade de geada na região Sul do Estado.

Então, preparem os casacos que aquele “friozinho” que muitos sul-mato-grossenses não estão acostumados está chegando com tudo. Fique por dentro também das tendências de casacos deste ano, que o Estado Online preparou especialmente para os leitores.

