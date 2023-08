Caos e confronto: cena de pancadaria marca inauguração de Atacadista em Campo Grande

Na inauguração de um supermercado atacadista na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande, teve de tudo, preços convidativos, filas, confusão e pancadaria, tudo ocorreu na manhã de quinta-feira (24).

Uma testemunha disse que enquanto aguardava sua vez de passar a compra, a confusão entre duas mulheres se iniciou.

“As duas mulheres começaram a briga por causa da fila, e uma delas chegou a dar um tapa na outra moça que estava segurando uma neném, o tapa acertou em cheio a criança”, diz a testemunha

Nas imagens capturadas em vídeo, é possível observar, instantes depois da briga começar e também é possível ver a bebe que foi supostamente atingida com um tapa passando de colo em colo, alguns homens tentam separar a possível agressão física. Uma segunda criança também aparece na confusão, alguns clientes ao redor tentam separá-las, só após alguns funcionários do atacadista aparecer a briga acaba.

O Jornal O Estado Online, está à disposição para o posicionamento do Atacadista.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.