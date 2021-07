Cantora emociona: “Tem dois meses que não passo fome”

Cantora emociona fãs: “Tem dois meses que não passo fome” – Anny Bergatin, mais conhecida como A Ruivinha de Marte fez um desabafo que emocionou seus seguidores. No vídeo ela fala que está há 2 meses sem passar fome. A cantora soma 12 milhões de seguidores no aplicativo TikTok e também 12 milhões de visualizações no YouTube com a música Não Te Quero Mais.

Ruivinha viralizou com sua dancinha e hoje vive uma outra realidade. “Tem 2 meses que não passo mais fome. Minha vida mudou tanto”. Ela ainda celebrou o sucesso de sua música de trabalho que está rendendo muita visibilidade no YouTube.

A garota confessou que já pensou em desistir de gravar vídeos para a internet por conta de ataques de ódio. Ela fala que já chorou muito por ter lido comentários que a machucaram. “Eu tinha tudo pra desistir”.

Os fãs se emocionaram com as declarações e comentaram na publicação da artista. “Chorei de felicidade lendo isso. Ninguém deveria passar fome nunca”, escreveu uma seguidora. “Que relato triste e ao mesmo tempo bom de ser lido, Ruivinha. Que você continue conquistando vários espaços e sonhos”, comentou outro fã.

A cantora Pabllo Vittar, um dos principais nomes da música pop do país, em parceria com com o TikTok, acaba de criar uma exposição com mesmo nome de seu álbum, “Batidão Tropical”. Tal ação dará destaque para criadores de conteúdo do Norte e Nordeste e que tem como objetivo enaltecer a cultura local.

“Decidimos criar esta ação dentro do TikTok como uma forma de enaltecer ainda mais os criadores de conteúdo local, e mostrar o tanto de gente criativa e talentosa que temos por lá. Já estou amando e me divertindo muito com todos os conteúdos publicados”, explicou Pabllo Vittar.

Deixe sua opinião sobre a matéria: Cantora emociona fãs: “Tem dois meses que não passo fome”

Veja mais notícias no Jornal Impresso.